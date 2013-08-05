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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 15:43 BJT

全球金市：金价小涨，受疲弱的美国就业数据支撑

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1314.26 2.76 +0.21 -21.52

现货银 19.89 -0.01 -0.05 -34.31

现货铂金 1444.74 -0.01 -0.00 -5.88

现货钯金 728.97 -0.53 -0.07 5.34

COMEX期金 1313.90 3.40 +0.26 -21.60 13860

COMEX期银 19.92 0.00 +0.02 -34.29 3602

汇率

欧元/美元 1.3272

美元/日圆 98.44

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 王兴亚)
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