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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 15:28 BJT

韩国债市：公债价格上涨，此前美国就业数据逊于预期

路透首尔8月5日 - 韩国公债价格周一上涨，尾随美国公债走势，此前美国7月就业增长较预期疲软，且韩股疲弱，激发公债买气。

指标10年期公债收益率(殖利率) 下跌7个基点至3.51%，三年期公债9月期货 收高0.21点，报105.59。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货* 105.59 105.38

10年期公债收益率 3.51% 3.58%

五年期公债收益率 3.20% 3.26%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
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