台湾债市：五年公债102/2殖利率随美债自两年高位滑落

* 美国就业数据成长不如预期，美债殖利率大跌 * 五年、10年期公债殖利率自两年来高位回落 * 美经济数据左右台债市场 路透台北8月5日 - 台湾债市五年期公债殖利率周一自两年来高位滑落，因美国就业成 长不如预期，令美债殖利率走跌。交易员表示，美国近期经济数据攸关美联储(FED)缩减宽 松政策方向，将令台债同受影响。 交易员提到，由于上周五在美就业数据公布之前，台债市场即提前出现恐慌卖盘，殖利 率升至两年以来高位。但周五美债的气氛又转为偏多，也令台债先前的空头只能认错回补。 在9月美国联准会的利率会议之前，市场认为，美国若有重要数据公布，估计都将使美联储 更高度看待，并进而影响缩减QE的决定，台债的表现将同受影响。 〞不过本周接下来美国没有太重要的数据要公布，所以台债可能会休息一下。〞一位证 券商交易员表示。上周五102/2及10年期公债102/6殖利率周五联袂创下两年收盘高位。 美国公债收益率周五从两年高位回落，因此前美国公布的7月就业增长逊于预期，令美 国联邦储备理事会(FED/美联储)何时可能缩减购债的时机的不确定性增加。指标10年期公债 收益率跌至2.61%，从数据公布前的2.75%近两年高位回落。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -6.71 1.1025 1.0960-1.1450 106.5 10 102/6 -5.00 1.5200 1.5130-1.5340 2.5 此外，周一上午公布的台湾7月消费者物价指数仅仅年增0.08%，低于预期，也创下三年 以来的低位。分析师认为，这让央行的利率水位将维持在现行水位不变。 一位票券商的交易员说，〞虽然说CPI比较低，但去追价的人不多，因为这只是确定央 行不会升息，但央行也不可能降息。〞 他并表示，目前台债的情况仍将以美债的动向为依归，尽管先前各方认为五年券在目前 的气氛中，仍相对安全，但五年期公债殖利率也已步步垫高，目前的月线也已来到1.08%附 近的水位了。 交易员并认为，观察长券端的变化，若是30年期公债殖利率在2.5%附近止稳，20年公债 也能够在2.25-2.3%附近得到支撑，则在国际面的消息若是较清淡的情况下，第四季有可能 台债市场将获得一些喘息。 交易员预估，明日102/2的期公债的交易区间在1.09-1.11%；十年期公债102/6殖利率的 区间估在1.5-1.53%。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.5200 5 102/2 1.1025 2 102/7 0.6950 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良/林高丽)