版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 15:33 BJT

表格：外资在韩国股市买超833亿韩元，连续第11日买超

路透首尔8月5日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超833亿韩元，连续11个交易日买超，期间累计买超13,251亿韩元(11.8亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

---------------------------------------------

8月 5日 83.3 -86.1 3.8

8月 2日 87.5 -25.1 -50.7

8月 1日 63.4 -11.2 -52.5

7月31日 12.0 102.6 -111.2

7月30日 98.5 237.5 -314.9

7月29日 80.5 -136.6 52.9

7月26日 210.0 -111.4 -96.9

7月25日 158.3 73.4 -78.6

7月24日 188.8 17.8 -202.3

7月23日 320.8 30.4 -332.2

7月22日 22.0 143.9 -151.6

7月19日 -109.5 70.0 24.2

7月18日 -109.3 -3.8 115.2

7月17日 133.9 230.1 -357.2

7月16日 30.4 -103.2 69.4

---------------------------------------------

本月以来 234.2 -122.4 -99.3

---------------------------------------------

今年以来 -8,977.3 9,012.8 531.9

---------------------------------------------(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐