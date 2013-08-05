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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 15:56 BJT

日本债市：公债追随美债走高，10年期收益率录得七周来最大单日跌幅

当日涨跌     上日
                                       最新报价    (基点)     收市价
                                                                 
 两年期公债                               0.110%       -0.5     0.115%
 五年期公债                               0.285%       -1.5     0.300%
 10年期公债                               0.770%       -3.5     0.805%
 20年期公债                               1.695%       -1.5     1.710%
 30年期公债                               1.810%       -1.0     1.820%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                 143.72      +0.36     143.36
                                                                      
 注1：公债期货涨跌为点数。                                   
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                  
 (完)
  
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 李婷仪 审校 隋芬)
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