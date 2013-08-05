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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 15:47 BJT

台湾个股：宏达电7月营收157.28亿台币，年衰退37.15%

路透台北8月5日 - 台湾智慧型手机大厂宏达电 7月营收为157.28亿台币，较上年同期的250.25亿台币，大幅衰退37.15%。

宏达电今日收高6.99%，报153台币；加权股价指数 则收高0.48%。(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)

参看宏达电新闻,请点选 (记者 林妙容/高洁如；审校 曾祥进)
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