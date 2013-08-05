金属期市：伦敦期铜下跌，因中国增长前景仍然低迷

0710GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6977.25 -27.75 -0.40 -12.00

上海期铜 50180 150 +0.30 -13.00

COMEX期铜 3.16 -0.01 -0.38 -99.13

LME期铝 1800.25 -8.75 -0.48 -13.07

上海期铝 14240 -05 -0.04 -7.20

LME期锌 1864.75 -1.25 -0.07 -9.63

上海期锌 14615 -930 -5.98 -5.98

LME期镍 13960.00 -35.00 -0.25 -18.62

LME期铅 2119.00 -2.00 -0.09 -9.44

上海期铅 14005.00 45.00 +0.32 -8.16

LME期锡 20940.00 -185.00 -0.88 -10.51

LME/上海套利价差^ -360

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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