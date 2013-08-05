《Russell专栏》沙特原油官方售价后续调涨空间可能有限

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
布兰特较迪拜原油溢价上回超过每桶5美元时，阿拉伯轻质原油(其实级别为中质油)的OSP也调升；OSP在溢价再度收窄后才开始下降。
在2012年12月初到今年3月初的多数时候，期货转掉期价差都在5美元左右。
OSP在12月时升至每桶溢价2.95美元，1月时为3.30美元，到2月则升至3.45美元的高点。
随着布兰特较迪拜原油溢价从3月4日的2013年高点每桶5.34美元降至4月的低点2.30美元，OSP也跟着下降--首先在3月降至1.95美元，然后到4月时降至1.30美元。
既然如此，关键问题就变成布兰特较迪拜原油的前景如何，有几个因素在这当中发挥作用，而且正如这些因素的本质所呈现，朝着不同方向发挥其影响，拉扯着溢价。
布兰特-迪拜原油价差相较沙特OSP相关图表，请参见：
推高布兰特溢价的因素，本质上似乎多是较短期的因素；而令溢价收窄的因素似乎较属于结构性因素。
布兰特原油 上周升至四个月高点，部分是因美国和中国经济面消息改善，但利比亚轻质油供应疑虑也发挥了一些作用。
迪拜原油期货 上周也触及四个月高位，但亚洲需求前景一直因中国和印度经济增速较预期缓慢而受抑。亚洲需求占中东中质-重质油供应的三分之二左右。
虽然中国官方7月采购经理人指数(PMI)上升，但目前骤下结论称经济已然转佳似乎还太早，因此亚洲需求成长可能依旧迟缓，但风险在于需求有可能改善。
欧美方面，布兰特原油价格似乎多已消化了近来经济改善的因素；但与此同时，美国页岩油产出增加导致供应错位的可能性，似乎尚未完全反映出来。
布兰特油价短线受利比亚石油设施抗议活动的支撑，抗议事件已致使利比亚日产出减少逾50万桶。
假设这些议题能够解决，布兰特较迪拜原油溢价应会继续收窄；果真如此，沙特OSP应该也会停止上升。(完) (译文审校 蔡美珍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。