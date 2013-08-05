《Russell专栏》沙特原油官方售价后续调涨空间可能有限

布兰特较迪拜原油溢价上回超过每桶5美元时，阿拉伯轻质原油(其实级别为中质油)的OSP也调升；OSP在溢价再度收窄后才开始下降。

在2012年12月初到今年3月初的多数时候，期货转掉期价差都在5美元左右。

OSP在12月时升至每桶溢价2.95美元，1月时为3.30美元，到2月则升至3.45美元的高点。

随着布兰特较迪拜原油溢价从3月4日的2013年高点每桶5.34美元降至4月的低点2.30美元，OSP也跟着下降--首先在3月降至1.95美元，然后到4月时降至1.30美元。

既然如此，关键问题就变成布兰特较迪拜原油的前景如何，有几个因素在这当中发挥作用，而且正如这些因素的本质所呈现，朝着不同方向发挥其影响，拉扯着溢价。

布兰特-迪拜原油价差相较沙特OSP相关图表，请参见：

(link.reuters.com/gap22v)

推高布兰特溢价的因素，本质上似乎多是较短期的因素；而令溢价收窄的因素似乎较属于结构性因素。

布兰特原油 上周升至四个月高点，部分是因美国和中国经济面消息改善，但利比亚轻质油供应疑虑也发挥了一些作用。

迪拜原油期货 上周也触及四个月高位，但亚洲需求前景一直因中国和印度经济增速较预期缓慢而受抑。亚洲需求占中东中质-重质油供应的三分之二左右。

虽然中国官方7月采购经理人指数(PMI)上升，但目前骤下结论称经济已然转佳似乎还太早，因此亚洲需求成长可能依旧迟缓，但风险在于需求有可能改善。

欧美方面，布兰特原油价格似乎多已消化了近来经济改善的因素；但与此同时，美国页岩油产出增加导致供应错位的可能性，似乎尚未完全反映出来。

布兰特油价短线受利比亚石油设施抗议活动的支撑，抗议事件已致使利比亚日产出减少逾50万桶。