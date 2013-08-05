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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 16:05 BJT

两岸金融：台湾华南银宝安支行获准筹设，将争取跨境人民币贷款业务

路透台北8月5日 - 台湾华南金控 周一称，旗下华南银行深圳宝安支行上周五获深圳银监局批准筹建，目前已积极办理深圳宝安支行筹建工作，预计在今年底可完成相关筹建及开业程序，并将争取跨境人民币贷款业务。

这是继彰化银行 花桥支行、合库金控 旗下合库银高新支行获准筹设后，第三家台资大陆支行获准筹设案。

“支行离前海特区比较近，将会争取跨境人民币贷款业务!”一位华南银行相关工作人员说。

华南银行新闻稿并指出，深圳分行已于3月29日开办全面性人民币业务，上半年华南银行深圳分行获利已达300万美元，预期华南银行深圳分行全年度盈余应可以顺利超越所设定400万美元的预算目标，并朝向600万美元以上的努力目标迈进。

华南金控今日收在平盘，报17.55台币，台湾加权指数 则收涨0.48%。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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