两岸金融：台湾华南银宝安支行获准筹设，将争取跨境人民币贷款业务

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月5日 - 台湾华南金控 周一称，旗下华南银行深圳宝安支行上周五获深圳银监局批准筹建，目前已积极办理深圳宝安支行筹建工作，预计在今年底可完成相关筹建及开业程序，并将争取跨境人民币贷款业务。
这是继彰化银行 花桥支行、合库金控 旗下合库银高新支行获准筹设后，第三家台资大陆支行获准筹设案。
“支行离前海特区比较近，将会争取跨境人民币贷款业务!”一位华南银行相关工作人员说。
华南银行新闻稿并指出，深圳分行已于3月29日开办全面性人民币业务，上半年华南银行深圳分行获利已达300万美元，预期华南银行深圳分行全年度盈余应可以顺利超越所设定400万美元的预算目标，并朝向600万美元以上的努力目标迈进。
华南金控今日收在平盘，报17.55台币，台湾加权指数 则收涨0.48%。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。