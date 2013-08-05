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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 16:44 BJT

台湾央行：共发行3,014.5亿台币存单，发行余额减8亿

路透台北8月5日 - 台湾央行周一公布，今日共发行3,014.5亿台币存单，其中含1,000亿364天期存单，若相较存单到期金额3,022.5亿，存单发行余额减8亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,903.5

91天期 0.93 83.0

182天期 1.05 28.0

央行上日共发行860.95亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,131.15亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为1,256亿台币，至周六提存期底累计超额准备为5,218亿，加计前期1%的超额准备为6,271亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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