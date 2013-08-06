《交易视点》中国流动性有望改善，助推中短券收益率回落--中金

路透北京8月6日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报预计，8月流动性投放会明显超过流动性收紧，银行超储率会进一步回升。一旦流动性改善，则中短期债券收益率的回落较为确定。

而中长期债券收益率随着资金面改善也会有一定回落的空间；但鉴于目前经济下行动能有所减弱以及近期通胀环比有一定的回升，长期债券的交易性机会在短期内还不明显。

**7月经济数据前瞻**

通胀层面，受大宗商品反弹及国内库存降低影响，PPI 环比跌幅有望缩小，同比受低基数影响反弹至-2.2%。

CPI 食品方面，天气因素使蔬菜价格反弹，食品同比进一步上升至5.2%左右。但CPI 食品同比尚未进入趋势性回升阶段。

非食品方面，油价上调和资源价格改革对能源相关分项形成上涨压力，但受房价上涨放缓的影响，自有住房和租房环比涨幅有望进一步收窄。结合食品和非食品，预计7 月份CPI 同比将小幅上升至2.8%。

增长层面，PPI 跌幅收窄以及库存下降使企业生产意愿有所恢复，预计工业增速小幅上升至9.2%附近。

受欧美经济改善带动，外需有所恢复，预计出口增速将反弹至0.8%，而内需仍然乏力，预计进口同比反弹幅度较小，增速预计为1.1%，贸易顺差进一步扩大至315 亿美元。

投资方面，尽管政府对铁路投资和城市基建持鼓励态度，但审计署对地方债务的新一轮摸底将对资金来源产生负面影响，预计基建投资增速将继续下滑；制造业投资也将延续此前的下滑趋势；但房地产投资受低基数效应影响可能出现反弹，对整体投资起到支撑作用。预计投资累计增速将持平于20.1%。

7月以来餐饮、商场和零售消费恢复疲态，但价格因素可能使石油消费增速提高，同时汽车销售也保持平稳，总体来看消费增速有望小幅回落至12.9%附近。

流动性层面，7月份贷款增量将下降至5500亿左右，尽管创年内新低，但符合全年8.5 万亿的投放节奏。除贷款增量将下降外，信托/委托贷款和信用债的增长也可能出现放缓，未贴现汇票也可能被进一步压缩，预计7月份社会融资额将下降至7700 亿左右。

外汇占款短期内可能有所恢复，理财出表量也将小于以往季初月份，但同业资产压缩仍将继续，综合预计7 月份M2 增速小幅反弹至14.2%附近。

**为有源头活水来**

尽管 6月份以及7月中下旬的流动性冲击导致市场“一朝被蛇咬十年怕井绳”，但我们认为这次流动性冲击反而会使得央行更注重与市场的沟通以及通过有效的方式来避免货币市场利率的再度“出轨”，流动性在三四季度有望改善。

通过抬升整体利率水平来倒逼金融机构和企业去杠杆来降低货币增速并非最理想的宏观调控手段，因为高利率容易误伤经济，而且不利于提高存量货币流通速度。

央行在二季度货币政策执行报告中，提到下一阶段“合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现及短期流动性调节工具、常备借贷便利等工具组合，管理和调节好银行体系流动性，加强与市场和公众沟通，稳定预期，引导市场利率平稳运行。”这段话表明央行希望引导货币市场利率回落到合理水平，而非制造流动性紧张，一味抬升货币市场利率。

央行7 月份续发行3 年期央票可能主要是为了对冲定向央票的到期，而且考虑到7 月份资金面依然偏紧，央行可能对于部分到期的SLF 进行了续发操作来投放流动性进行反向对冲。

进入8、9 月份，由于仍有3 年期央票的到期，为了保留央票，不排除央行可能还会有一定量的续发，但同时央行可能也会滚动操作SLF 来对冲，续发3 年期央票并不是紧缩性的措施。

进入 8 月份，预计流动性的投放会明显超过流动性的收紧，银行超储率会进一步回升。历史上8 月份资金面一般要好于7 月份，8 月份回购利率也一般低于7 月份。

一旦流动性改善，则中短期债券收益率的回落较为确定。而中长期债券收益率随着资金面的改善也会有一定回落的空间，但鉴于目前经济下行的动能有所减弱以及近期通胀环比有一定的回升，长期债券的交易性机会在短期内还不明显。

预计随着货币增速的进一步回落以及四季度美元的走强，四季度长债的交易机会才会更为确定。鉴于收益率曲线将陡峭化下行，利率互换投资者可以进行增陡交易。(完)