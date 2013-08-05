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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 16:28 BJT

香港股市：恒生指数勉力收升，汇控公布财报前股价走高

多数中资乳业股亦上扬，此前全球最大乳品出口商恒天然(Fonterra) 爆出乳制品受污染事件后，中国禁止进口新西兰奶粉。而中国旺旺 因依赖新西兰进口，股价下挫。

婴幼儿产品相关个股跳涨，因新华社报导中国政府可能允许更多夫妇生育两名子女，投资人看好相关需求成长。

汇控收高0.8%，至89.55港元，为5月21日以来最高收位。(完)
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