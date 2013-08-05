台湾央行：将于8月9日标售100亿台币两年期存单，金额100亿台币

路透台北8月5日 - 台湾央行周一表示，为增加金融机构资产配置工具，并考虑市场需求，将发行二年期定期存单；未来另视资金情势及金融机构需求情况，决定2年期定期存单后续发行事宜。

针对先前财政部对20年和30年长券截标，央行业务局长蔡俊雄说，〞这和财政部先前截标长券没有关系。〞

央行表示，本次的标售方式采复数利率标，投标对象则有：银行、信用合作社、票券金融公司及中华邮政公司。得标限额方面，每一投标单位，得标总额不得超过该天期标售总额之百分之三十。(完) (记者 林妙容/高洁如; 审校 黄凯)