《台湾金融焦点》央行两年存单”试水温“，货币政策将缓慢转向中性

* 睽违10年，台湾央行首度标售两年存单

* 紧跟美联储QE政策退场步调

* 讯号：货币政策缓慢转向中性的开始

* 短率首当其冲

记者 高洁如

路透台北8月9日 - 就像美国QE(量化宽松)政策要退场，美联储从5月就开始释出讯号一样，台湾央行睽违10年重启两年期定存单标售的举措，也可以视为央行给予市场的一个讯号--未来货币政策若改变，只会朝紧缩的方向走。

台湾央行总裁彭淮南对标售两年期定存单一番〞试水温〞的说法，虽稍稍缓和了市场的不安，背后却隐藏着此刻不能明讲的政策意图。尽管此次金额不大仅100亿台币，但若之后持续标售两年存单，量化紧缩的讯号就会愈发明确。

不可否认的是，现况几近泛滥的货币市场已不可能再无限宽松下去。景气缓慢好转，且美国宽松政策即将退场，台湾央行〞适度宽松〞的货币政策，未来也将回头缓慢地朝〞中性〞迈进。

“台湾央行的货币政策看来不可能再松下去了，但若说马上要紧缩的话，时间也太早。央行要推出这工具应该是经过很久的考量，我们现在想到的东西他们应该早就考虑一遍了。”汇丰(香港)利率策略师陈品儒说。

“总裁说要试水温，但为什么要试？就是想要做改变，才会要试试看。”一位要求不具名的外商银资深交易主管也说。

台湾央行周五标售的100亿台币两年期存单，加权平均得标利率为0.78%，高于市场预期，较上周标售的364天期存单0.63%高出15基点。

本地银行资金调度人士指出，央行此前致电各家银行要求积极参与，下标结果显示外资银行力道略有收敛，在筹码极少的情况下利率上扬，显示市场对一年期以上利率走势趋扬的看法逐步稳固，但仍留有部分疑虑，主要在央行净回收市场资金的力道无法确定。

台湾股市 受到外资退场的影响和央行可能有后续动作的隐忧，在央行周一宣布标售两年存单后，四日内累计下挫3.47%；同期公债殖利率则小幅弹升，其中五年公债102/2 升幅1.05基点。

**跟紧美国QE退场步伐**

近一段时间以来，有关美国QE退场进程时刻牵动全球市场神经。鉴于台美货币主管机关以往货币政策曾经紧密相连，中华票券一位不愿具名的主管认为，“央行这次政策的推出，和美国宽松政策的退场有一定的关系。”

另外一位票券商交易主管则表示，货币政策的传递效果是很慢的，至少要半年到一年的时间，若是搭着美国QE退场的时间，央行在此时做动作很符合时效。

“慢慢的来，毕竟央行在汇率、利率的操作都一样，希望市场可以稳定、缓慢地调整，〞前述票券商主管说。

诚然，本次央行将标售100亿的两年期存单，对照目前高达6.5兆(万亿)的存单发行余额，的确算是小巫见大巫，且目前也不知日后是否续标。但若观察过去央行发行定存单的历史，只要央行新增/减少发行存单的规格，日后持续下去的机会不低。

”你以为央行难道会一下发、一下不发? 央行的政策有持续性，...它一定是中长期的view(观点)改变了，才会做动作。〞上述中华票券主管表示。

他认为，若是央行两年期的长钱锁定累积达到1,000-2,000亿台币，整个市场的资金即会慢慢开始感受到紧缩的效果，短率可能因此缓步反应走高。

星展银行分析师马铁英则表示，“看起来央行有可能先做流动性的紧缩，但升息还是要再等一下。先做量化操作，再来才是升利率。〞

台湾央行收受银行间游资的指标--存单发行余额，今年以来由6.7兆(万亿)台币，回到目前的6.5兆左右；而据央行统计，全体银行的净超额准备金额在一年内也步步走高，今年第二季平均每日超额准备金额达360亿台币，是2009年日均954亿台币以来的新高。

马铁英进一步表示，央行后续若是持续性地标售两年期存单，就是量化紧缩的讯号。目前银行间拆款利率与重贴现率的差距是100多基点，这已是历史的纪录高位，显示目前市场存在非常超额的游资。而未来央行将会在升息之前，继续利用公开市场的操作令资金水位下降。

近一年以来，台湾的银行间拆款平均水位落在0.38%附近的水位，相较已连续八季不变的重贴现率利率1.875%，中间的利差点数达近150基点。

**调整存单落点，短率首当其冲**

一位本地大型银行业主管则表示，央行目前的高额存单余额中，有三分之二以上高达4兆以上的金额，是未来一个月内即将到期的总量。这些短期资金若能拨出一些，配置到较远的两年之后，有利于减少每日短期资金必要的冲销量。此外，目前存单标售利率多偏低于28天期存单的0.87%，这样也能够有效节省央行的利息支出。这些都可能是央行此举的意图。

〞今年以来债券RP利率掉了20点，现在但央行一个月0.87%的利率还高挂在那里，也可能是央行要节省成本。〞另外一位票券商资金调度人士说。

台湾货币市场资金泛滥，自2010年4月起，央行已连续三年多持续标售一年期定存单，金额固定为每月1,000亿台币。过去五个月，一年期存单利率更连续走低，上月的加权平均利率落在0.63%，远低于目前28天期存单的0.87%。

上述外商银交易主管表示，对照现行经济复苏缓慢的情况，央行实在没有条件升息。但若央行开始做货币量数量的收紧，对市场短率将有所影响--其中银行间拆款利率将率先反弹，短票和债券附买回(RP)利率则会跟进。

“现在银行间拆款利率0.4%不到，但如果央行收了长钱，短率很可能一下子爬得很快，升一倍、0.8%说不定很快就看到了。〞该交易主管表示。

银行间隔夜拆款利率目前在0.39%附近；台湾公债附买回利率在0.62-0.65%；公司债RP利率主要在0.70%-0.72%附近。30天期短票利率主要在0.67-0.68%。

不过汇丰的陈品儒表示，即便市场的短期利率可能爬升得很快，但对经济的影响并不大，”毕竟台湾的利率依然是那么低。“