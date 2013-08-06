《交易视点》中国转债安全边际未严重弱化，投资者可继续持有--中金

路透北京8月6日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债可策略双周报认为，转债市场重回到“螺蛳壳里做道场”格局。“胜可知而不可为”，转债本身的安全边际决定“胜可知”，最终结果取决于更加难测的股市表现。

目前，转债市场又回到偏中性的状态。考虑到8月股市存在继续略有回暖的可能性，转债安全边际还没有严重弱化，转债投资者可以考虑继续持有。

**市场回顾**

转债品种在过去两周小幅上涨，转债指数上涨0.65%，平价指数上涨是主要贡献因素。个券方面，电力、同仁等个券表现较好，非银行大盘转债也有相对稍好表现。一级市场方面，东华软件转债顺利发行，实际中签率仅为0.067%，严重低于预期。

在 7 月29 日我们看法略有改变，建议将关注点转变为低吸机会，但浅尝辄止。我们的逻辑是转债安全边际本身相比股市表现而言确定性更强。

在股市方向不明的环境下，当转债安全边际出现时，低吸机会也正在出现，进而博弈不确定的股市反弹。

**策略观点**

转债本身如下几方面因素值得关注：1、债基仓位及行为。大型债基持有转债仓位降低，而中小型债基持有转债的仓位反而有所提升。

老债基虽然总体仓位低但受制于高杠杆，而新债基发行情况不佳，转债市场潜在承接力不足。债基减持转债导致转债市场边际定价者发生改变，进而带来了整体估值水平的下移；

2、供给压力。转债新券获批速度明显加快，供给压力继续增加。3、安全边际。我们在7 月29 日邮件中提到，转债已经开始有了一定的安全边际，但还没有到忽略股市判断而买入的地步。

股市方面，政策腾挪空间有限，而政策的多目标带来抵消效应，股市窄幅震荡、震荡频率加快的格局难改。短期看，政策重心略偏向“保增长”，流动性稍有喘息，维稳氛围不排除提升，股指在8 月份或许仍能略有回暖，但空间有限。中长期来看，我们仍担心经济增长、QE 退出、广义货币收缩等带来的风险点，看法偏谨慎。

总体来看，我们不改变近期的看法，转债市场重回到“螺蛳壳里做道场”格局。“胜可知而不可为”，转债本身的安全边际决定“胜可知”，最终结果取决于更加难测的股市表现。

在上周初初步显露出低吸机会，我们仅建议仓位较低投资者低吸，浅尝辄止。目前，转债市场又回到偏中性的状态。但考虑到8 月份股市存在继续略有回暖的可能性，转债安全边际还没有严重弱化，转债投资者可以考虑继续持有。

**个券点金**

个券方面，我们近期“有条件”看好的主要个券仍是电力、非银行大盘、民生转债。

此外，东华软件、华天科技都是热门股，隧道股份政策敏感度较高，各具特色，为转债投资者所乐见。

此外，我们想提醒投资者，未来转债一级市场申购参与价值将更为尴尬。我们的理由有三个：1、潜在申购资金增多；2、优质个券原股东优先配售意愿增强；3、资金成本不确定性加大。(完)