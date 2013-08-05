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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 17:13 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收涨至逾两个月新高，市场仍期待进一步指引

* 人民币收盘小幅上涨，创逾两个月收盘位新高
    * 美非农数据欠佳，中间价脱离逾两个月新低
    * 市场交投清淡，情绪谨慎
    * 期待进一步方向指引

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京8月5日 - 人民币兑美元即期 周一跟随中间价小幅收涨，收盘位创
逾两个月新高，因美国非农数据欠佳拖累美元转弱，助推中间价小幅上扬。交易员指出，整
体交投清淡，客盘也相对淡静，人民币仍在区间震荡格局中，期待未来方向指引。
    
    北京一国有银行交易员称，中间价仍然相对稳定，交易情绪比较谨慎，成交意愿比较弱
，价格维持区间震荡，方向不明朗。

    “最近两周波动都不大，...今天看盘面有几十个点的波动，实际上，有效的波动也就
十几个点。”上海一股份制行交易员称。
    
    该交易员指出，交易区间距离人民币涨停位100多点，交易更趋向谨慎，而这两周市场
的波动都不大，客盘也在静观其变，毕竟无论是资本项下开放，或者扩大日波幅区间，都是
比较好的时机，逐步放开也是监管层之前确认的方向。
    
    “不过，现在扩大波幅对市场而言也没什么太大的影响，...市场现在缺少的是波动，
而不是波动区间。”上述交易员称。
        
    美国7月非农就业岗位增加16.2万个，为四个月来最小增幅，且逊于分析师预期。 
  
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以
 及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                          
 在岸市场人民币兑美元                       今日          上日      升贬
               即期成交价格                6.1247        6.1294    0.08%
                     中间价                6.1767        6.1817    0.08%
               成交额                     152亿美元                   
                                                                      
             日内相对于中间价最大波幅  0.85% (上限±1%    日高      日低
                                              )                   
                   日内波动幅度(pips)        30          6.1245    6.1275
               2013年来即期升贬值幅度       1.72%                         
 1年期美元/人民币掉期升水                   1,142                     
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间17:02               今日          上日        
                1年期NDF                  6.2740/70      6.2890       
                        CNH即期           6.1220/26      6.1290       
    东京汇市美元兑日圆 跌0.3%至98.67日圆。欧元兑美元 持稳于1.3281美元
，守住周五上涨0.5%的涨幅。美国非农就业报告看来将使美国联邦储备理事会(美联储/FED)
在削减经济刺激计划上变得更加谨慎，并引发外界质疑美联储会否在9月开始缩减购债计划
。 
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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