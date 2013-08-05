更新版 1-中国汇市：人民币收涨至逾两个月新高，市场仍期待进一步指引

* 人民币收盘小幅上涨，创逾两个月收盘位新高 * 美非农数据欠佳，中间价脱离逾两个月新低 * 市场交投清淡，情绪谨慎 * 期待进一步方向指引 (新增评论和收盘报价) 路透北京8月5日 - 人民币兑美元即期 周一跟随中间价小幅收涨，收盘位创 逾两个月新高，因美国非农数据欠佳拖累美元转弱，助推中间价小幅上扬。交易员指出，整 体交投清淡，客盘也相对淡静，人民币仍在区间震荡格局中，期待未来方向指引。 北京一国有银行交易员称，中间价仍然相对稳定，交易情绪比较谨慎，成交意愿比较弱 ，价格维持区间震荡，方向不明朗。 “最近两周波动都不大，...今天看盘面有几十个点的波动，实际上，有效的波动也就 十几个点。”上海一股份制行交易员称。 该交易员指出，交易区间距离人民币涨停位100多点，交易更趋向谨慎，而这两周市场 的波动都不大，客盘也在静观其变，毕竟无论是资本项下开放，或者扩大日波幅区间，都是 比较好的时机，逐步放开也是监管层之前确认的方向。 “不过，现在扩大波幅对市场而言也没什么太大的影响，...市场现在缺少的是波动， 而不是波动区间。”上述交易员称。 美国7月非农就业岗位增加16.2万个，为四个月来最小增幅，且逊于分析师预期。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以 及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1247 6.1294 0.08% 中间价 6.1767 6.1817 0.08% 成交额 152亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.85% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 30 6.1245 6.1275 2013年来即期升贬值幅度 1.72% 1年期美元/人民币掉期升水 1,142 离岸人民币市场,北京时间17:02 今日 上日 1年期NDF 6.2740/70 6.2890 CNH即期 6.1220/26 6.1290 东京汇市美元兑日圆 跌0.3%至98.67日圆。欧元兑美元 持稳于1.3281美元 ，守住周五上涨0.5%的涨幅。美国非农就业报告看来将使美国联邦储备理事会(美联储/FED) 在削减经济刺激计划上变得更加谨慎，并引发外界质疑美联储会否在9月开始缩减购债计划 。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 林高丽)