中国债市：现券收益率中长端稳中略升，三年央票续发市场暂持谨慎心态

路透上海8月5日 - 中国银行间债市周一现券收益率稳中略升。市场人士表示，央行最新有关三年期央行票据续发的消息，令市场心态重新回归相对谨慎，且午后资金面略紧，亦推动中长端收益率小升，但总体因趋势尚不够明朗，成交较上周清淡。

他们并指出，投资者接下来关注明日公开市场操作，逆回购是否进行，如果进行，操作量和利率定位都极为关键，尤其是逆回购利率定位将对市场产生方向性指引。

“市场谨慎了点，下午资金又有点紧，中长端收益率上来了1-3个bp左右。”上海一商业银行交易员称。

她并提到，谨慎观望气氛开始占据主导，“央行上周出逆回购，市场放宽心了一点，但接着又公布三年央票续做，现在就有点混乱，感觉预期不够明朗，继续等待明天公开市场操作情况。”

中国央行在2013年第二季度货币政策执行报告中表示，央行对部分到期的三年期央行票据开展了到期续做，续做对象是流动性相对充裕、市场影响力相对较大的金融机构；同时，央行根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供了必要的短期流动性支持。下阶段，央行将继续相机开展此类操作。

北京一商业银行交易员则指出，市场今日走势相对偏空，但个人认为央行续发三年央票，对市场影响应较中性，因为央行也表明会通过公开市场操作逆回购及SLF等工具，来稳定预期和引导市场利率平稳运行。

“看明天公开市场操作吧，逆回购利率如何定位，这个会有方向性的指引。”上海另一商业银行交易员称。

中国央行关于已进行三年期央票到期续做的表态引发市场关注，中国债券信息网的统计数据显示，央行公开市场7月先后两次到期续做了三年期央票，总规模达1,838亿元人民币，利率分别为3.37%和3.50%。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时亦可上报正/逆回购需求，其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天期。

而广发银行发布最新银行间市场周报认为，本周末，统计局将公布7月份经济数据，市场在之前会将目光从资金面部分转移过来。当然数据预期是不好的，但通胀水平值得关注。预计在目前经济运行疲弱和通胀走高的环境下，收益率长端难有下行机会，即使市场走牛，也要有一个陡峭化的过程。

剩余期限约4.82年的附息国债130013券最新收益率 在3.6450%，上日收报3.6150%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.1115 4.3470

上日 3.2159 4.3347

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8000/3.7500 国债参考率报价 3.4836/3.4064 金融债参考率报价 4.0975/4.0378(完)

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