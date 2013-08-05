中国债市：利率互换小幅上探，机构对未来流动性预判稍显谨慎

路透上海8月5日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一小幅上探。交易员表示，例行缴准日银行间流动性需求增多，一定程度扰动IRS略有上行，不过幅度并不明显；在央行央票延期续作消息之后，多数机构对明日逆回购是否操作仍存疑虑，市场交投谨慎，静待明日公开市场结果。

“IRS稍微上来了一点，repo一年期品种早上成交在3.87%，下午在3.91%。”上海一银行交易员表示。

他进一步指出，例行缴准日流动性稍紧对IRS走势略有影响，但并不是主要因素；IRS的走势较为震荡，可能还是由于机构对后面的行情看不清。

中国银行间资金市场周一受例行准备金缴款扰动，宽松性较上交易日趋于收敛，但需求尚可得到满足。隔夜和14天期回购加权利率 回落，而七天受需求偏多支撑略升。

上海另一银行交易员指出，央行周末央票到期开展续作，以及货币政策报告所透露出来的“收长放短”的流动性操作思路，亦令机构对未来资金面预期比较谨慎，而短期主要关注明日公开市场操作量以及操作利率。

中国央行上周五发布二季度货币政策执行报告，央行对部分到期的三年期央行票据开展了到期续做，续做对象是流动性相对充裕、市场影响力相对较大的金融机构；同时，央行根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供了必要的短期流动性支持。下阶段，央行将继续相机开展此类操作。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 4.0230/4.1210 3.8640/3.9360 3.8750/3.9580 3.9880/4.0700 4.0050/4.2475

上周五 4.0000/4.1000 3.8400/3.9275 3.8700/3.9600 3.9600/4.0575 3.9870/4.2470

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变化 +0.0230/+0.0210 +0.0240/+0.0085 +0.0050/-0.0020 +0.0280/+0.0125 +0.0180/+0.0005

注: 以上数据均为按季度计算报价。