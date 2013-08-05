更新版 1-中国货币市场：准备金缴款致资金需求见多，央行表态提升市场对短期流动性戒心

(新增最新报价)

路透北京/上海8月5日 - 中国银行间资金市场周一受例行准备金缴款扰动，宽松性较上交易日趋于收敛，但需求尚可得到满足。隔夜和14天期回购加权利率 回落，而七天受需求偏多支撑略升。

中国央行最新发布的货币政策执行报告有两大热点，一是公布6月末的常备借贷便利（SLF）余额高达4,160亿元人民币，显示其安抚6月货币市场钱荒的力度超出预计；此外货币政策操作又现创新之举，央行近日对部分已到期的三年期央票进行续发。

交易员们对此表示，目前看，“锁住长端流动性”的操作或进一步说明未来资金将维持于一个紧平衡的状态；但给短期流动性前景增添了不确定性，即若8月份央行对部分到期的三年期央票续开展到期续做，那么月内央票到期回流银行间的规模可能并非2,580亿元人民币。

“今天缴款，所以还是有一点紧张的，没有上周五那么的松，不过供需也不是说失衡。需求主要集中在隔夜和七天，七天更多一些。”华中一银行交易员称。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

上海一银行交易员称，央行开展部分三年期央票到期续做并未太大影响市场对下半年资金前景预期，不过短期情况就有些不明确，“比如8月份央行还做不做？这都需要观察。”

上述华中一银行交易员指出，本来对下半年流动性情况就没有非常乐观，不过好在现在开始公开放逆回购了，多少是种安慰。再加上现在长的收紧了，相信会给短的做些补充。她预期七天回购利率仍有下行空间，后市或在4%的上下浮动。

中国债券信息网的统计数据显示，央行公开市场7月先后两次到期续做了三年期央票，总规模达1,838亿元人民币。据路透统计，8月央票到期规模为2,580亿元，其中1,660亿元为三年期品种央票到期。欲浏览更多信息，请点选《中国央行票据未到期一览表》

中国央行上周五发布二季度货币政策执行报告，央行对部分到期的三年期央行票据开展了到期续做，续做对象是流动性相对充裕、市场影响力相对较大的金融机构；同时，央行根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供了必要的短期流动性支持。下阶段，央行将继续相机开展此类操作。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,778.85亿元人民币，较上日的5,548.36亿元大增逾两成；其中隔夜品种成交5,541.15亿元，较上日的4,924.42亿元增逾一成。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.1115 3.2159 -10.44 5,541.15

七天 4.3470 4.3347 +1.23 881.13

14天 4.3885 4.5993 -21.08 177.69 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0600 2.5450 +151.50 --

七天 3.7650 3.2950 +47.00 343.13

14天 3.7000 3.0750 +62.50 32.07 回购定盘利率 其中:隔夜 3.1360 3.2590 -12.30 --

七天 4.3500 4.3100 +4.00 --

14天 4.3600 4.5500 -19.00 -- Shibor 其中:隔夜 3.1000 3.2539 -15.39 --

七天 4.3560 4.3140 +4.20 --