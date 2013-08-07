路透专访：中国经济或最早三季末见底企稳，化解产能过剩难度大--专家

* 中国近期出台的稳增长举措下半年见效

* 经济或于三季度末或四季度初见底

* 依赖投资仍然是稳增长重要手段

* 产能过剩是困扰中国经济大问题

作者 沈燕

路透北京8月7日 - 正在下行的中国经济何时见底？中国国家发展和改革委员会宏观研究院副院长马晓河预计，随着中国政府近期出台的各项稳增长举措，包括加大对基础设施领域投资、实行结构性减税等，中国经济有望在三季度末或四季度初见底企稳，而实现全年GDP(国内生产总值)增长7.5%的目标问题不大。

他在接受路透专访时提到，中国经济当前面临的最大问题是产能过剩，且正呈全面性、普遍性、预期性特点，使得无论是新兴行业抑或传统制造业都面临产能过剩的困扰。而要化解不仅需要加快推进各项改革，也需要借力行政、法律和市场化多种方式。

“7月份以来中央密集出台了一系列稳增长的举措，此次出台的刺激政策不同以往，更多体现在结构性刺激上，如投资是侧重于加大公共服务领域方面的基础设施投资。”马晓河称，这些政策的出台，将令中国经济获得新的动力。

他预计，随着政策效果的逐步显现，今年三季度末或四季度初中国经济有望企稳，实现全年的GDP经济增长目标7.5%问题不大，“我个人认为这也应该是中国总理近期强调的经济增长要保底限。”

中国二季度经济增速续降至7.5%，上半年GDP同比增速7.6%。不过随着市场对今年能否守住7.5%目标的担忧日益加重，包括中国国家主席、国务院总理和国家发改委主任在内的多名最高决策者近日陆续发声，称中国有信心、有条件、有能力实现年增长目标，但要付出艰苦努力。

近期陆续出台的政策包括加强棚户区改造、节能环保、铁路建设，市政地下管网建设和改造，完善供水设施，提升城市防洪能力，加强城市污水、生活垃圾处理及再生利用，加强城市燃气、供热老旧管网改造，加强城市地铁、轻轨、桥梁等公共交通建设，加强城市配电网建设，加强生态环境建设等。

同时减轻企业税负，自8月1日起对小微企业暂免征增值税和营业税，取消和免征对企业的33项行政性事业收费，还有自8月1日起将交通运输、现代服务领域的营改增扩围至全国。

**投资仍是拉动中国经济引擎**

马晓河并指出，尽管中国正努力寄望通过刺激消费来拉动经济，但由于国情和发展阶段所限，短期内中国要拉动经济恐怕还需要依靠投资，而消费很难替代。

他分析称，同消费相比投资是少数人决策，集中投放，短期见效最快。中国目前的国情和体制下，无论是中央政府还是地方政府，投资的特点和体制优势相结合，投资依旧是拉动中国经济的引擎。

而中国的十二五(2011-2015年)规划中，各级政府都制订了一系列投资项目，这些项目都将在今后三年开工或完成；随着政府完成换届，许多地方政府都想推动当地经济发展，扩大投资无疑是最见效的方式。

此外，中国的基础设施改造和建设仍有很大空间，包括城市管网建设，供排水管网、燃气管网、配电网、轨道交通、中低产田改造、饮水安全、病险水库、铁路公路建设等，也注定了中国投资增长既有动力也有空间，但近中期消费却很难有大幅度增长。

“当前中国最大的问题是低收入的想消费却没钱，高收入的边际消费倾向在下降，边际储蓄率在明显上升，过高的储蓄率从理论上将最终都将转化为投资，而投资又会加剧产能过剩的矛盾。”马晓河称，当储蓄增长明显快于消费增长时，社会需求结构必然向投资倾斜，造成产能不断扩张，形成巨大的产能过剩。

2000-2012年，中国人民币存款由12.38万亿元增加到91.8万亿元，年均增长18.2%，储蓄增长明显快于消费，去年储蓄率接近51%。

国家发改委近日表示，要加快推进重大基础设施建设，并预计内需拉动的交通运输需求将保持稳定增长趋势。而此前召开的国务院常务工作会议已明确提出，要研究推进政府向社会购买公共服务，并加强城市基础设施建设，包括地铁、轻轨和市政地下管网建设等。

**产能过剩顽疾如何医？**

尽管此次稳增长中国依旧需要增加大量“投资”，但马晓河提到，相较往届政府不同的是，此次投资的方向更有针对性，更侧重于能带动消费、促进新型城镇化的公共基础服务领域的投资，并在财政支出上更多增加民生、社会保障等方面的政府投入。

他进一步指出，多年来，各级地方政府重视生产远超过消费，且近几年刺激经济的政策也使得社会资金相对充裕，一旦看到行业有利可图资金就会蜂拥而入，这也使得中国无论新兴产业还是传统制造业，产能过剩呈现出普遍性和全面性特点。

对中国产业结构调整研究多年的马晓河认为，中国产能供给不正常，长期超过总需求，根本原因是投资的长期过快增长，社会投资和社会消费出现失衡，这是行政与市场力量共同推动的结果。

“在中国造成产能过剩有四股力量，各级地方政府、国有企业、外资和民营企业。”他指出，尤其是地方政府为追求当地经济增长，通过各种优惠政策大搞园区建设，吸引国企、外企、民企等进入，使得中国目前诸多行业的产能出现绝对性和预期性过剩（在建和拟建的投资所形成的未来产能）。

他并提到，由于产能过剩，导致产品价格下滑，成本上升，企业效益大幅下降，亏损额亏损面增加，开工率不足，以往用投资打头形成的出口拉动经济增长方式面临严竣考验。

鉴于此，马晓河建议应该限制规范地方政府行为，与其将地方政府的精力用于大搞园区建设，招商引资，不如更好地用于改善公共服务，而这又涉及到中央和地方政府间财政税收体制改革，以及财权与事权关系调整。

此外，要通过行政、法律和市场手段加快淘汰落后产能，建议运用财政补偿机制建立落后产能退出机制;并让要素价格回归常态，特别是土地价格和资源价格的回归，由以往人为压低价格回归到正常的市场价格，用市场力量倒逼“两高一低”(高耗能、高污染、低效益)企业退出。