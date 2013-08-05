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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 16:58 BJT

新兴汇市：马币和韩元领涨新兴亚币，美就业报告促市场削减亚币空仓

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 日圆                       98.43      98.95      +0.53     -11.83      86.79
 坡元                      1.2675     1.2724      +0.39      -3.60     1.2219
 台币                      29.950     30.129      +0.60      -2.72     29.136
 韩元                     1113.50    1123.60      +0.91      -3.85    1070.60
 泰铢                       31.33      31.41      +0.26      -2.30      30.61
 菲律宾披索                 43.45      43.61      +0.37      -5.52      41.05
 印尼卢比*               10280.00   10280.00      +0.00      -6.32    9630.00
 印度卢比                   60.84      61.10      +0.42      -9.62      54.99
 马币                      3.2300     3.2575      +0.85      -5.33     3.0580
 人民币                    6.1245     6.1294      +0.08      +1.73     6.2303
  
    * 印尼金融市场本周因假期休市。 (完)
        
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 (编译 张若琪 审校 隋芬)
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