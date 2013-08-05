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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 17:13 BJT

亚洲橡胶：东京期胶下挫0.9%，因日圆坚挺且美国就业数据不及预期

美元兑日圆 下跌0.3%至98.67日圆，部分因为美国就业数据疲弱。

“美国就业数据以及强势日圆在早盘时段打压东京期胶，但在上海橡胶市场守稳后，东京期胶削减跌幅，”东京一位经纪商表示。

上海期交所主力1月期胶 上涨170元人民币，收报每吨18,280元人民币。

印度南部喀拉拉邦严重降雨对该国天然橡胶产量造成冲击。

新加坡商品交易所近月9月合约 最新报每公斤225.80美分，上涨1.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 洪曦/王兴亚/艾茂林)
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