欧股业绩：汇丰1-6月获利同比增10%，但营收受到经济成长乏力的拖累

路透伦敦8月5日 - 汇丰 今年上半年获利增加10%至略高于140亿美元，其缩减成本的三年计划正开始发挥效应。但由于营收下滑，获利低于分析师预期。

汇丰称，截至6月底的六个月税前获利141亿美元，高于上年同期的127亿美元，但低于汇丰访问14位分析师平均预估的146亿美元。

营收下滑7%至344亿美元，汇丰表示，西方国家经济成长仍迟滞，且中国及亚洲成长放缓，而且监管改革增加了银行业成本压力。