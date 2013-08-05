欧股业绩：汇丰1-6月获利同比增10%，但营收受到经济成长乏力的拖累

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透伦敦8月5日 - 汇丰 今年上半年获利增加10%至略高于140亿美元，其缩减成本的三年计划正开始发挥效应。但由于营收下滑，获利低于分析师预期。
汇丰称，截至6月底的六个月税前获利141亿美元，高于上年同期的127亿美元，但低于汇丰访问14位分析师平均预估的146亿美元。
营收下滑7%至344亿美元，汇丰表示，西方国家经济成长仍迟滞，且中国及亚洲成长放缓，而且监管改革增加了银行业成本压力。
0832 GMT，汇丰股价下跌2.1%。(完) (编译 李婷仪 审校 隋芬)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。