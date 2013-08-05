路透基点：置富产业信托为逾40亿港元融资案试探市场意愿--RLPC

路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，置富产业信托正在向市场测试一笔逾40港元(5.16亿美元)融资案的意愿，以支持其购买香港嘉湖银座地产。

该地产位于香港新界的天水围，售价为58.8亿港元。

据消息人士称，置富产业信托提议以这块新地产和将军澳的都会站作抵押。为此，消息人士称贷款与价值比率将为60%左右。

本案可能包括三年期以及/或者五年期部分。

价格谈判的利率高于100个基点。

在2012年2月，置富产业信托获得一笔14亿港元三年期贷款，用于支持其收购两家香港零售地产--丽城花园及和富中心。该笔交易由澳新银行、星展银行和渣打银行牵头，最高综合收益为260个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)