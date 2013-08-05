路透基点：置富产业信托为逾40亿港元融资案试探市场意愿--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，置富产业信托正在向市场测试一笔逾40港元(5.16亿美元)融资案的意愿，以支持其购买香港嘉湖银座地产。
该地产位于香港新界的天水围，售价为58.8亿港元。
据消息人士称，置富产业信托提议以这块新地产和将军澳的都会站作抵押。为此，消息人士称贷款与价值比率将为60%左右。
本案可能包括三年期以及/或者五年期部分。
价格谈判的利率高于100个基点。
在2012年2月，置富产业信托获得一笔14亿港元三年期贷款，用于支持其收购两家香港零售地产--丽城花园及和富中心。该笔交易由澳新银行、星展银行和渣打银行牵头，最高综合收益为260个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。