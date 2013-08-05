更新版 1-台湾央行：意外出招标售两年期存单，试水温的意味浓

(新增央行官员、分析师评论以及市场反应)

* 10年以来首次标售两年期存单

* 只标100亿试水温

* 并非想引导利率向上--官员

路透台北8月5日 - 台湾央行周一意外出招，将于8月9日标售100亿的两年期定存单，这是十年以来首次标售。央行一不愿具名的官员表示，为了因应银行的建议，增加投资工具，其他并未考虑太多。

市场对此大表意外，或有猜测央行可能采取紧缩货币政策，午后一年、二年期的利率交换市场(IRS) 利率马上弹高1-2基点。

但央行表示，先前在2002-2003年时，央行也曾经标售过两年期的定存单。当时曾经每月标、双月标或多月才标一次两年存单，也有过以银行申购的模式进行，至于标售的金额也尽相同。当时也因先前利率水位已相当高，因此标售的利率水位标在5%以上。

〞(央行)是没有想要利率走高啦，这想太多了。〞一位不愿具名的央行官员私下表示。

另外一位央行官员也表示，两年期定存单〞先少量发行一下，再看看结果再说。〞

官员也表示，本次标售金额只有100亿台币，这与目前央行的定存单余额高达6.5兆(万亿)左右的水位相比，实在差距太大。

台湾央行周一表示，为增加金融机构资产配置工具，并考虑市场需求，将发行二年期定期存单；未来另视资金情势及金融机构需求情况，决定两年期定期存单后续发行事宜。

台湾央行的重贴现率前波由2004年9月30日的1.375%，一路升息16次，至2008年的6月达到最高的3.625%。

台湾央行6月间已将重贴现率连续八季度维持不变在1.875%。

**可达到分散存单效果**

另一本地银行交易主管则指出，央行近年来在央行存单的发行中，过度集中于28天期(此前为30天)的发行，资金回收向短天期倾斜，本来就不该是常态。

他认为，央行此举不但可以分散发行存单的天期，且采标售可有效控制发行成本，不必担忧如91天及182天期的发行要付出高达0.93%及1.05%的利息成本，当一年至两年的长天期存单标售量加大后，央行也可在总量中减少30天的短天期发行量，达到分散利率风险及节省成本的双重用意。

〞对银行来说虽然是多了一个去化资金的选择，但是如果央行少收30天期，改发行两年期，对银行来说其实是报酬率下降了。〞上述本地银行交易主管说。

市场预期，周五(9日)标售的两年期存单，暂时将以两年期公债102/7 为比价标的，暂时料得标利率落在0.7%附近。但由于标售筹码仅有100亿台币，也不排除标到0.7%以下。

102/7今日收盘利率在0.6950%。

**解读不一**

一外资银行交易主管指出，由于此前财政部才在公债市场三次截标长天期公债，造成公债市场殖利率大洗三温暖，现在央行启动两年期存单标售，虽然量少，但有测试水温的作用，却也引发市场揣测。

〞现在市场信心很薄弱，希望银行业主管机关政策能有一致性。〞上述银行交易主管称。

一位资深货币市场资金调度人士认为，央行在此刻选择标售两年期定存单，不无想要引导利率向上的意味。

〞现在大部分的人是不知央行要干什么，他或许要测水温，但可以看到央行应该是要改变某些东西，〞前述主管表示。