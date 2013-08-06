中国公开市场：央行今日进行120亿元七天期逆回购--业内人士

路透上海8月6日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行120亿元人民币七天期逆回购操作，较上周二的170亿元缩减近三成。

在经历公开市场此前连续五周零操作后，央行上周在时隔半年后重启逆回购操作，当周净投放1,360亿元。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。

中国央行最新发布的货币政策执行报告有两大热点，一是公布6月末的常备借贷便利（SLF）余额高达4,160亿元，显示其安抚6月货币市场钱荒的力度超出预计；此外货币政策操作又现创新之举，央行近日对部分已到期的三年期央票进行续发。

据中国债券信息网的统计数据显示，央行公开市场7月先后两次到期续做了三年期央票，总规模达1,838亿元，利率分别为3.37%和3.50%。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。

而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

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