CNH市场动态：即期汇价上涨至一个月来高点，美元疲软及远汇美元卖盘带动

路透香港8月5日 - 香港离岸人民币 周一上涨至一个月来高点，反应国际美元在非农业报告后下跌。此外，人行本周持续开放申报逆回购，令市场对于短期流动性稳定的信心增强，远期外汇点子亦有所下调。

银行人士指出，部份人士对于美国QE退市的忧虑有所纾解，结清稍早的建立的美元多头部位，令离岸人民币在突破6.1300水平后波动区间有所下调，短期已移至6.1200-6.1350。

一中资银行人士说，“上个星期末市场气氛有点转变，卖美元的盘多了起来，今天变成一面倒卖美元。＂

他指出，上周人行两次逆回购，放松市场对于未来对于缺钱的紧张情绪，反映利率的远期外汇(DF)亦见美元卖盘，进而带动现汇走势。

本地时间下午5:19时，离岸人民币 报6.1218，为7月3日6.1095以来最低，上日尾盘在6.1260，盘中区间在6.1231-6.1285。

一年期DF 报6.2581/21，上交易日尾盘报6.2635。此较6月20日钱荒时期触及的高点约6.2960已降逾300点。

时隔半年后央行上周重启逆回购，当周净投放1,360亿元人民币。不过，央行在其政策报告中揭露续发三年期央票，显示现阶段央行采取＂放短+收长＂策略。抽走长期流动性对资金面影响大于短期资金，若长时间或密集操作，未来流动性将＂稳中趋紧＂。

无本金远期外汇(NDF) 市场亦见美元卖压，美元/人民币一年期品种 报6.2725/6.2755，上交易日尾盘报6.2890。

上周五公布的美国7月失业率下降至7.4%，为2008年12月以来最低，但非农业就业人数仅增加16.2万个，为四个月来最小增幅，且逊于分析师预期。显示就业市场动能不足。

就业报告呈现的讯息好坏不一，可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)对缩减大规模经济刺激措施更加谨慎，今日美元普遍疲软。本地时间下午5时，美元指数 跌0.14%至81.79。 (完)

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