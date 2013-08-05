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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 17:58 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3283    1.3281     +0.02     +0.67    1.3194
 美元/日圆                      98.34     98.93     -0.60    +13.37     86.74
 欧元/日圆                     130.65    131.39     -0.56    +14.14    114.46
 美元/瑞郎                     0.9286    0.9291     -0.05     +1.43    0.9155
 英镑/美元                     1.5368    1.5287     +0.53     -5.43    1.6251
 美元/加元                     1.0383    1.0385     -0.02     +4.66    0.9921
 澳元/美元                     0.8910    0.8897     +0.15    -14.27    1.0393
 新西兰元/美                   0.7788    0.7831     -0.55     -5.98    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     87.620    88.020     -0.45     -2.78    90.130
 新西兰元/日                   76.600    77.470     -1.12    -45.60   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     151.15    151.23     -0.05     +7.34    140.82
 澳元/新西兰                   1.1429    1.1354     +0.66     -8.86    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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