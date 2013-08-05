标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3283 1.3281 +0.02 +0.67 1.3194 美元/日圆 98.34 98.93 -0.60 +13.37 86.74 欧元/日圆 130.65 131.39 -0.56 +14.14 114.46 美元/瑞郎 0.9286 0.9291 -0.05 +1.43 0.9155 英镑/美元 1.5368 1.5287 +0.53 -5.43 1.6251 美元/加元 1.0383 1.0385 -0.02 +4.66 0.9921 澳元/美元 0.8910 0.8897 +0.15 -14.27 1.0393 新西兰元/美 0.7788 0.7831 -0.55 -5.98 0.8283 元 澳元/日圆 87.620 88.020 -0.45 -2.78 90.130 新西兰元/日 76.600 77.470 -1.12 -45.60 140.820 圆 英镑/日圆 151.15 151.23 -0.05 +7.34 140.82 澳元/新西兰 1.1429 1.1354 +0.66 -8.86 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。