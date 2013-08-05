路透基点：台新国际银行启动科晟台湾37亿台币贷款案--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台新国际银行已启动科晟台湾的37亿台币(1.24亿美元)四年期定期贷款，用于购买台湾新竹的土地和三座商业建筑。
这项子弹式贷款分为30亿台币的A部分和7亿台币的B部分。两部分均由即将收购的建筑物和土地作抵押，并有借款人母公司August Gains Ltd担保。
A部分贷款利率较二级市场商业票据利率加码185个基点，B部分利率为较该利率加码400个基点。
银行受邀参与以下三个层次的贷款：承贷10亿台币或以上者，获得35个基点的前端费，并享有牵头行头衔；承贷5-9.99亿台币者，获得25个基点的费用，享有经理行头衔；承贷3-4.99亿台币者，获得15个基点的费用。
本次贷款附带一年延期选择权，若动用额度不到80%，将有20个基点的承诺费。
一名了解交易的消息人士称，科晟台湾是一私人投资者设立的特殊目的机构，负责在台湾进行地产投资。
回覆期截至8月中旬。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
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