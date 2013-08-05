台湾汇市：台币兑美元收升创逾一周高位，短线料随主要亚币区间偏升

* 短线台币兑美元实质交投区趋升 * 央行尾盘放手让台币升破30元关卡 * 明日主交易区暂看在29.850-29.950 路透台北8月5日 - 台币兑美元 周一收升创逾一周收盘高位，结束连五日走贬。交易员认为，美 国7月非农就业数据不如市场预期，拖累国际美元转弱，带动台币随韩元等亚币走强，央行尾盘也放手让台币 升破30元，短线台币料将随主要亚币区间偏升。 台币今日收升1.79角触及逾一周收盘高位，前波收盘高位为7月26日的29.950，盘中一度升幅扩至2.18角 ，创逾一周盘中高位，前波盘中高位为7月29日的29.861。若不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区 间主要在29.920-29.960，上日则在29.980-30.000。 汇银人士指出，由于国际美元走势转弱、美元指数疲软，今天韩元气势如虹、开高走高，带动台币实质交 投升幅扩大，不过追价意愿低弱令交投略显清淡，短线台币主交投料区间偏升，只要国际美元续软，短线台币 有机会测试29.900整数关卡。 “尾盘央行没作价，有点惊讶，怀疑电脑弄错了。”一本地银行交易员称。 上述交易员表示，今日韩元升幅将近1%，并收在日高，可能让央行无意积极在尾盘作价，放手让台币升破 30元价位。央行收盘价格向来是市场的风向球，预估明日台币续升的可能性较高。 另有大型银行交易员并指出，央行此举令市场对近期台币续升的预期心理增强，明日关注韩元是否升破1, 110元的整数关卡，以及台湾汇市成交量是否温和放大。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一周天期及一个月期换汇点皆由溢价转为折价 ，一个月天期换汇点尾盘报价 来到29.910/29.920左右，上日收在30.020附近。 台湾加权指数 周一收涨0.48%，台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超8.94亿台币 ，上日为买超22.01亿台币。 新兴亚洲货币方面，马币(林吉特)和韩元周一领涨新兴亚币，因美国7月就业数据较预期疲弱，促使投资 人削减亚币空头部位。 台湾央行周一公布，7月末外汇存底为4,091.18亿美元，较上月增加25.12亿美元，且创下历史新高。央行 称本月外汇存底增加，主因外汇存底投资运用收益及欧元等货币对美元升值所致。 本周全球重要数据及事件包括美国周一公布就业指数；周二澳洲央行利率会议、德国工业订单；周三台湾 公布7月进出口数据、日本举行为期两天的政策委员会议、美国抵押贷款指数；周四日本央行总裁新闻发布会 、中国公布7月进出口数据、韩国央行货币政策会议、美国一周初请失业金人数及周五澳洲央行季度政策声明 。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.950 30.129 29.911-30.070 30.060 4.01 6.34 元太外汇经纪公司 29.950 30.120 29.912-30.050 30.050 2.57 3.66 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.005 0.025/0.040 美元/台币六个月期 -0.100/-0.070 -0.055/-0.025 (完)