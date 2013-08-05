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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 17:57 BJT

台湾汇市：台币兑美元收升创逾一周高位，短线料随主要亚币区间偏升

* 短线台币兑美元实质交投区趋升
    * 央行尾盘放手让台币升破30元关卡
    * 明日主交易区暂看在29.850-29.950

    路透台北8月5日 - 台币兑美元 周一收升创逾一周收盘高位，结束连五日走贬。交易员认为，美
国7月非农就业数据不如市场预期，拖累国际美元转弱，带动台币随韩元等亚币走强，央行尾盘也放手让台币
升破30元，短线台币料将随主要亚币区间偏升。
    
    台币今日收升1.79角触及逾一周收盘高位，前波收盘高位为7月26日的29.950，盘中一度升幅扩至2.18角
，创逾一周盘中高位，前波盘中高位为7月29日的29.861。若不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区
间主要在29.920-29.960，上日则在29.980-30.000。
     
    汇银人士指出，由于国际美元走势转弱、美元指数疲软，今天韩元气势如虹、开高走高，带动台币实质交
投升幅扩大，不过追价意愿低弱令交投略显清淡，短线台币主交投料区间偏升，只要国际美元续软，短线台币
有机会测试29.900整数关卡。
    
    “尾盘央行没作价，有点惊讶，怀疑电脑弄错了。”一本地银行交易员称。
    
    上述交易员表示，今日韩元升幅将近1%，并收在日高，可能让央行无意积极在尾盘作价，放手让台币升破
30元价位。央行收盘价格向来是市场的风向球，预估明日台币续升的可能性较高。
       
    另有大型银行交易员并指出，央行此举令市场对近期台币续升的预期心理增强，明日关注韩元是否升破1,
110元的整数关卡，以及台湾汇市成交量是否温和放大。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一周天期及一个月期换汇点皆由溢价转为折价
，一个月天期换汇点尾盘报价 来到29.910/29.920左右，上日收在30.020附近。
    
    台湾加权指数 周一收涨0.48%，台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超8.94亿台币
，上日为买超22.01亿台币。 

    新兴亚洲货币方面，马币(林吉特)和韩元周一领涨新兴亚币，因美国7月就业数据较预期疲弱，促使投资
人削减亚币空头部位。 
    
    台湾央行周一公布，7月末外汇存底为4,091.18亿美元，较上月增加25.12亿美元，且创下历史新高。央行
称本月外汇存底增加，主因外汇存底投资运用收益及欧元等货币对美元升值所致。 

    本周全球重要数据及事件包括美国周一公布就业指数；周二澳洲央行利率会议、德国工业订单；周三台湾
公布7月进出口数据、日本举行为期两天的政策委员会议、美国抵押贷款指数；周四日本央行总裁新闻发布会
、中国公布7月进出口数据、韩国央行货币政策会议、美国一周初请失业金人数及周五澳洲央行季度政策声明
。

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元                                     亿美元  
                       报价                                             
 台北外汇经纪公司  29.950    30.129    29.911-30.070   30.060     4.01    6.34
                                                                              
 元太外汇经纪公司  29.950    30.120    29.912-30.050   30.050     2.57    3.66
                                                                              
 
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 美元/台币一个月期         -0.010/0.005        0.025/0.040
 美元/台币六个月期         -0.100/-0.070       -0.055/-0.025
 (完)
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