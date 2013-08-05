重温稿-台湾货币市场：短率变化不大，央行重启两年期存单标售

* 提存期初负数操作困难

* 短率第三季季底前料偏向平稳

* 观察央行冲销力道是否有变化

记者 林妙容

路透台北8月5日 - 台湾银行间短率周一几乎没有变化。由于货币市场资金水位持续浮滥，央行冲销力道又以平稳为主，令银行即使想在提存期初采负数操作都感到困难；预料本提存期利率偏向平稳，或至9月第三季季底才因银行作帐因素而有波动。

此外，台湾央行周一意外出招，将于8月9日标售100亿的两年期定存单，这是10年以来首次标售。央行一不愿具名的官员表示，为了因应银行的建议，增加投资工具，其他并未考虑太多。

不过此举已引发市场高度揣测，从央行测试市场水温后可能采例行标售，到央行或预期美国QE退场后全球利率环境可能转变，因而先行琐住长期资金成本等，解读不一。但市场共识则是积极参与投标，并密切观察央行后续动作及释放的讯息。

〞100亿的规模很小，重要的是央行后续是不是会例行发行两年期存单。〞一本地银行资金调拨人士称。

他们指出，由于额度尚小，央行在本周五标售及下周一发行后不会对目前市场的宽松资金情势有太大帮助，然而两年期的得标利率解读极为重要，也可能影响短率波动。

在央行释出该讯息前，银行交易人士指出，7月提存期累计超额准备为5,218亿台币，今年以来每个提存期的累计超额均高于4,000亿台币 ，资金浮滥情况不言可喻，但货币市场缺乏资金去化管道的窘境由来已久，短期难以见到改善，只要央行不加强冲销力道，市况就难有变化。

〞央行的态度就是适度宽松，他如果认为现在这个状况是适度宽松，就不会加强冲销。〞一位本地银行交易员说。

资金调度人士并指出，今日虽有央行发行364天期存单1,000亿台币的紧缩因素，但央行存单到期有3,000多亿，对市场去化资金助益不大，且银行均提早因应8月企业现金股利发放，新提存期仍以利率徘徊低位、央行冲销稳定的基调来看。

今日银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收报0.387%。今日区间在0.295-0.395%，上日在0.295-0.395%；一周拆款利率在0.380-0.500%，上日为0.380-0.430%。

**短票利率稳于区间**

在短票市场方面，市场人士指出，票券商月初的发票量一向较为低迷，令钱多券少的短票市场雪上加霜，银行即使想要多所承作，票券商也难以提供券源。加上票券商从同业拆借市场拆入一周内短天期利率平均只要0.4%左右，较短票利率低了近30基点，令票券商与银行承作短票交易的意愿降低，市况淡静。

不过票券商指出，虽然市场一般预期8月提存期利率走势将极为平稳，短票利率料在0.67-0.69%间徘徊 ，但此前因公债利率急弹而抛售长债的短期停泊资金，是否随着美国非农就业数据不佳、公债市场利率逐步稳定后，而重回债券市场值得观察。

30天期短票利率主要交投落在0.67%-0.68%，与上日相同。

台湾央行周一存单到期金额3,022.5亿台币，今日共发行3,014.5亿台币存单，其中含1,000亿364天期存单，存单发行余额减8亿台币。

本周存单到期总额1兆1,007.95亿台币，其余交易日分别为周二727亿台币，周三408亿台币，周四3,302亿台币以及周五3,548.45亿台币。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为111亿台币，累计超额准备为1,367亿，加计前期1%的超额准备为2,742亿台币。

**RP利率仍在低位**

债券市场附买回(RP)成交利率周一大致持平。市场钱多、券少的情况依旧不变，尤其是近一个月以来，公债殖利率持续向上攀高之下，交易商多倾向抛券，RP市场的券源一直相当缺乏。

公债买卖断市场中，五年及10年券上交易日均触及两年以来的高位。上周五的五年券102/2殖利率收在1.1696%，先前高位为2011年8月2日的1.1725%；10年券102/6殖利率也收在1.5700%，前波高位为2011年8月1日的1.5800%。

他们表示，短、中和长券殖利率向上攀升，不少交易商只能抛券停损，筹码流向了不需要在市场调度资金的长线投资者手中，使得公债RP市场中，公债的券源一直愈来愈缺乏。

“月初的钱实在很多，我的利率有稍稍向下。 ”一位证券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。成交利率有向区间低档靠拢的态势。