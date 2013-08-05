《中国新债预测》国开增发固息债定位接近二级，五年期以内需求或较好

* 招标品种: 国开行第27、28、29、31期固息债增发

* 期限及金额：一、三、五、10年期发行上限各为50亿

* 招标时间: 周二(6日)： 1/3/5年 9:30-10:30；10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.10%-4.25%；4.15%-4.25%；4.17%-4.30%；4.35%-4.45%

* 预测均值: 4.16%；4.20%；4.23%；4.39%

路透北京8月5日 - 中国国家开发银行 周二将增发四期固息债。路透调查显示，五年期以内中短期债需求或较好，然三年期央票续发消息令市场心态又趋谨慎，料明日新债定位与二级偏离不远，四期新债中标收益率预测均值分别落于4.16%、4.20%、4.23%和4.39%。

“我觉得结果会跟二级差不多。上周一级（收益率）下很多都是逆回购带动，后来大家发现只看到了硬币的一面，看到三年央票续发这个另一面后，大家会修正一下预期：央行没希望市场波动很大，但也不是要放水，所以就估计新债结果跟二级市场比较平稳，”北京一国有大行交易员称。

北京另一国有大行交易员亦表示，公开市场短放长收，对中短债有一定的支撑；此外，当前现券收益率曲线偏平，短端的安全边际会高一些，故五年以内的需求或更好一些。

北京一国有行分析师则表示，中国必然受到国际资本外流的影响，加之近期高层关于经济增长不滑出底限的定调，促使央行灵活调整政策力度重启了逆回购，本期新债认购情况或不错，继续带动市场情绪回暖。

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/10年品种 最新收益率分别为4.1500%、4.1660%、4.2127%和4.3900%。

中国央行最新发布的货币政策执行报告有两大热点，一是公布6月末的常备借贷便利（SLF）余额高达4,160亿元，显示其安抚6月货币市场钱荒的力度超出预计；此外货币政策操作又现创新之举，央行近日对部分已到期的三年期央票进行续发。

市场人士指出，结合目前流动性“放短＋收长”的操作来看，说明央行对于未来长期流动性的政策或变局暂时也无明确把握性，其更倾向于将流动性调控工具向短期化方向倾斜，因其具有便于控制、易于转换方向的好处。考虑到SLF和三年期央票续发都已被央行冠名为“货币政策操作”创新，这一货币政策操作组合，后续应不会停止。

本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

目前国开行多期债同发的模式有多期固息债同发、浮息债四债联发(F4)，以及固息浮息同时混合增发。

上述增发债的具体条款如下：

第27、28、29、31期增发债

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发行总量 至多200亿元，每个品种上限50亿元

期限/计息方式 一、三、五、10年/固息

招标时间 8月6日

1/3/5年：9:30-10:30

10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 8月8日/7月18日

分销期 8月7日-8月8日

上市日 一年：8月12日；

三年、五年和10年：8月14日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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