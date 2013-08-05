重温稿-《中国新债预测》国开增发固息债定位接近二级，五年期以内需求或较好

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 招标品种: 国开行第27、28、29、31期固息债增发
* 期限及金额：一、三、五、10年期发行上限各为50亿
* 招标时间: 周二(6日)： 1/3/5年 9:30-10:30；10年 9:30-11:10
* 受访人数: 7位(银行、券商）
* 预测区间: 4.10%-4.25%；4.15%-4.25%；4.17%-4.30%；4.35%-4.45%
* 预测均值: 4.16%；4.20%；4.23%；4.39%
路透北京8月5日 - 中国国家开发银行 周二将增发四期固息债。路透调查显示，五年期以内中短期债需求或较好，然三年期央票续发消息令市场心态又趋谨慎，料明日新债定位与二级偏离不远，四期新债中标收益率预测均值分别落于4.16%、4.20%、4.23%和4.39%。
“我觉得结果会跟二级差不多。上周一级（收益率）下很多都是逆回购带动，后来大家发现只看到了硬币的一面，看到三年央票续发这个另一面后，大家会修正一下预期：央行没希望市场波动很大，但也不是要放水，所以就估计新债结果跟二级市场比较平稳，”北京一国有大行交易员称。
北京另一国有大行交易员亦表示，公开市场短放长收，对中短债有一定的支撑；此外，当前现券收益率曲线偏平，短端的安全边际会高一些，故五年以内的需求或更好一些。
北京一国有行分析师则表示，中国必然受到国际资本外流的影响，加之近期高层关于经济增长不滑出底限的定调，促使央行灵活调整政策力度重启了逆回购，本期新债认购情况或不错，继续带动市场情绪回暖。
银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/10年品种 最新收益率分别为4.1500%、4.1660%、4.2127%和4.3900%。
中国央行最新发布的货币政策执行报告有两大热点，一是公布6月末的常备借贷便利（SLF）余额高达4,160亿元，显示其安抚6月货币市场钱荒的力度超出预计；此外货币政策操作又现创新之举，央行近日对部分已到期的三年期央票进行续发。
市场人士指出，结合目前流动性“放短＋收长”的操作来看，说明央行对于未来长期流动性的政策或变局暂时也无明确把握性，其更倾向于将流动性调控工具向短期化方向倾斜，因其具有便于控制、易于转换方向的好处。考虑到SLF和三年期央票续发都已被央行冠名为“货币政策操作”创新，这一货币政策操作组合，后续应不会停止。
本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
目前国开行多期债同发的模式有多期固息债同发、浮息债四债联发(F4)，以及固息浮息同时混合增发。
上述增发债的具体条款如下：
第27、28、29、31期增发债
---------------------------------------------------
发行总量 至多200亿元，每个品种上限50亿元
期限/计息方式 一、三、五、10年/固息
招标时间 8月6日
1/3/5年：9:30-10:30
10年：9:30-11:10
招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式
3/5年：多重价格(美国式)招标方式
缴款日/起息日 8月8日/7月18日
分销期 8月7日-8月8日
上市日 一年：8月12日；
三年、五年和10年：8月14日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------
国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完) (发稿 曹巍浩；审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。