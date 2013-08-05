马来西亚期市：棕榈油期货在开斋节前下跌，但供应趋紧限制跌幅

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“跌势温和，但人们不愿冒险全盘抛售，”一外资大宗商品经纪公司的交易商称。
“稍晚市场可能出现空头回补，因棕榈油供应紧俏，且全球农产品市场在开斋节期间仍然开放，”他补充道。
指标10月棕榈油期货 收低0.9%，至每吨2,238马币(林吉特)。
总成交量为21,765口，低于平均的17,500口。
吉隆坡证券交易所将于周三下半天休市，下周一(8月12日)重开。印尼市场本周休市。印尼为全球最大棕榈油生产国。
路透分析师王涛称，棕榈油的偏空目标仍维持在2,221马币，因其未能突破阻力位2,272马币。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/王翔琼; 审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。