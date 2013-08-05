马来西亚期市：棕榈油期货在开斋节前下跌，但供应趋紧限制跌幅

“跌势温和，但人们不愿冒险全盘抛售，”一外资大宗商品经纪公司的交易商称。

“稍晚市场可能出现空头回补，因棕榈油供应紧俏，且全球农产品市场在开斋节期间仍然开放，”他补充道。

指标10月棕榈油期货 收低0.9%，至每吨2,238马币(林吉特)。

总成交量为21,765口，低于平均的17,500口。

吉隆坡证券交易所将于周三下半天休市，下周一(8月12日)重开。印尼市场本周休市。印尼为全球最大棕榈油生产国。

路透分析师王涛称，棕榈油的偏空目标仍维持在2,221马币，因其未能突破阻力位2,272马币。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/王翔琼; 审校 于春红)