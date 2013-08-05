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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 19:11 BJT

东南亚股市：多数股市在清淡市况中下跌，泰国股市小涨

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
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 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   424.44     1.56    +0.37    +0.08   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3241.79   -12.34    -0.38    +2.36  3167.08
 马来西亚                       1785.14     2.63    +0.15    +5.70  1688.95
 泰国                           1424.31     3.37    +0.24    +2.33  1391.93
 菲律宾                         6509.73   -24.22    -0.37   +11.99  5812.73
 越南                            493.66    -1.00    -0.20   +19.32   413.73
    (完)
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