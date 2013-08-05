东南亚股市：多数股市在清淡市况中下跌，泰国股市小涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
涨跌 当日 今年以 2012年 来 最新报 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 价 汤森路透东南亚 <.TRXFLDANPU 424.44 1.56 +0.37 +0.08 424.10 指数 > 新加坡 3241.79 -12.34 -0.38 +2.36 3167.08 马来西亚 1785.14 2.63 +0.15 +5.70 1688.95 泰国 1424.31 3.37 +0.24 +2.33 1391.93 菲律宾 6509.73 -24.22 -0.37 +11.99 5812.73 越南 493.66 -1.00 -0.20 +19.32 413.73 (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。