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市场报道 | 2013年 8月 5日 星期一 19:21 BJT

全球贵金属：8月2日iShares白银持仓量和SPDR黄金持仓量均小幅下滑

路透8月5日 - 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四下滑0.26%，而全球最大白银上市交易基金(ETF)-iShares Silver Trust 的白银持仓量同期则降0.04%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 29,535,237.6 8月2日 29,612,520.2 8月1日 -77,282.6 -0.26%

iShares 334,262,543.5 8月2日 334,401,194.7 8月1日 -138,651.2 -0.04%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵 审校 王兴亚)
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