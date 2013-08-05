国际油市：亚洲燃料油贴水加深，因供应充裕且需求不振

路透新加坡8月5日 - 亚洲燃料油现货价差周一贴水幅度加深，因大规模供应增加且本地区需求迟滞令市场承压。

亚洲180-cst燃料油现货价差为每吨贴水3.55美元，较上日结算价跌0.21美元。

380-cst燃料油现货价差为每吨贴水3.50美元，较上周五收盘下跌0.05美元。

维多分两笔交易购买了4万吨180-cst燃料油，每批2万吨。卖家是嘉能可和BP，价格分别为较新加坡基准贴水3.75美元和每吨603美元。两批船货的装运日期均为8月31日至9月4日。(完)

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