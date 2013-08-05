国际油市：亚洲燃料油贴水加深，因供应充裕且需求不振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡8月5日 - 亚洲燃料油现货价差周一贴水幅度加深，因大规模供应增加且本地区需求迟滞令市场承压。
亚洲180-cst燃料油现货价差为每吨贴水3.55美元，较上日结算价跌0.21美元。
380-cst燃料油现货价差为每吨贴水3.50美元，较上周五收盘下跌0.05美元。
维多分两笔交易购买了4万吨180-cst燃料油，每批2万吨。卖家是嘉能可和BP，价格分别为较新加坡基准贴水3.75美元和每吨603美元。两批船货的装运日期均为8月31日至9月4日。(完)
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(编译 王兴亚；审校 郑茵)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。