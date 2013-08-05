国际油市：亚洲馏分油交投淡静，因市场即将迎来开斋节假期

路透新加坡8月5日 - 亚洲市场周一馏分油交投清淡，本周稍晚即将迎来穆斯林开斋节假期，行业消息人士称，在新加坡交易时段内，只有一笔船货换手。

他们补充说，预计未来数月柴油需求将逐步减少，但航煤需求可能增长，因冬季需求高峰逐步临近。

消息人士称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Corp (MRPL)出售一笔航煤船货给BP，船期为8月25-27日，价格较新加坡报价每桶升水30美分。这比此前出售给BP的船期为8月中旬的船货价格高出约20-45美分。

BP计划将这些船货运往何地尚不清楚。一位消息人士称，该公司7月在西北欧购买的航煤数量高于往常，但那里的需求持稳，并未增长。

消息人士称，MRPL还出售6万吨500 ppm硫化柴油给嘉吉，船期为8月18-20日，较中东0.25%含硫柴油报价每桶升水3.20美元左右。这比前次出售给嘉吉的船货价格低约5美分。

消息人士称，嘉吉可能将这些柴油船货从印度运往沙特，以满足定期合约的要求。

Pakistan International Airlines求购98万加仑航煤，交货日期为从8月16日开始的12个月，还准备购买155万加仑航煤，交货日期为8月16日开始的22个半月。此次标购将于8月6日截止，投标在8月15日之前有效。

新加坡现货市场，航煤没有交易达成，据报有一笔柴油交易达成。

托克(Trafigura)购买15万桶500 pmm硫化柴油，装运日期为8月20-24日，较新加坡报价升水每桶升水80美分。(完)

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