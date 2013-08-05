国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至五日高点，裂解装置关闭或打压人气

路透新加坡8月5日 - 亚洲石脑油价格周一接近每吨912美元的两周半高位，裂解价差升至五日高点每吨93.53美元，受需求支撑。

但交易商称，Lotte Chemical Titan关闭位于Pasir Gudang的年产能66.7万吨石脑油裂解设施，可能损及市场人气，因这或将使得一些原定很快到货的石脑油原料延期。

交易商称，不清楚何种原因导致意外关闭，也不清楚将关闭多长时间。

另一方面，母公司Lotte Chemical买入5万吨石脑油船货，9月下半月运抵韩国大山港，成本加运费(C&F)报价较日本报价每吨升水约7.0美元。此次价格与7月25日购买时支付的升水相同。

韩国GS Caltex计划10月对其日产9万桶的石脑油分馏塔进行检修，同时台塑也将对位于麦寮的年产能103万吨的石脑油裂解装置进行检修。

ONGC及其附属的MRPL共售出7万吨石脑油，装运日期为8月下半月，交易商估计较中东离岸价格(FOB)报价每吨升水略高于20美元。两批船货的买家可能都是联合石化，但尚未能证实。

亚洲汽油裂解价差大跌近25%，至5月3日以来最低，因预期未来需求放缓导致供应增加。

交易商几乎确信印尼9月需求将比7月和8月大幅放缓。

新加坡汽油现货市场依然活跃，有七笔交易达成，为5月13日以来最大成交数字。但这可能是因为卖家有充足供货。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文