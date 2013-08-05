路透专访：紫金矿业旗下澳洲金矿业者Norton仍着眼于增产收购--执行长

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透澳洲卡尔古利8月5日 - 中国最大的黄金生产企业紫金矿业 旗下澳洲Norton Gold 执行长Dianmin Chen认为，矿产业仍有钱可赚。
就在其它企业为艰难时期到来做准备，纷纷裁员并关闭矿山之际，Chen却着眼于黄金产量增长将近一倍，并考虑进行收购。
“我们认为，市场下滑是(企业)取得成长的机会，”他在接受采访时表示。
紫金矿业在一年前斥资2.4亿美元取得Norton的控股权，Chen随后出任Norton执行长，他担任本次Diggers and Dealers矿业大会的主要发言人。
随着金价自2012年10月以来崩跌逾25%，与澳洲中小型矿产业者一样，Barrick Gold 和Newmont Mining 等金矿业巨头也不得不裁员并出售成本较高的业务。
相反，Norton却计划在未来三至五年内将黄金产量提高将近一倍，达到30万盎司。
该公司350名员工今年全部加薪，Chen表示公司没有谈及过资产减记。
Chen对于未来的成长感到乐观。
他表示，Norton正在努力加强生产以降低成本。该公司将很快能够从每吨矿石中提炼1.7克黄金，以往只有每吨仅1克。
该公司即将结束对Kalgoorlie Mining 的收购。Chen表示，澳洲以及全球有“大量金矿”待售，Norton“一直给予关注”，但他拒绝具体说明是哪些矿山。
“我们不会止步于30万盎司的产量。”
他表示，目前紫金矿业要求Norton在现有资产的基础上增加黄金产量。由于金矿品级提高，Norton已经调高了2013年目标。
“今年我们考虑将黄金产量提高11%，”他说。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。