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市场报道 | 2013年 8月 5日 星期一 21:14 BJT

美国热股：TYSON FOODS第三季获利增长逾两倍，股价盘前上涨

路透8月5日 - TYSON FOODS INC 第三季获利增长逾两倍，因鸡肉营收增长，股价盘前上涨4%。

这家全美最大的肉类加工企业持续性经营净利增长至2.49亿美元，合每股盈余(EPS)0.69美元，上年同期分别为7,900万美元和0.22美元。(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
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