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市场报道 | 2013年 8月 5日 星期一 21:42 BJT

美国热股：Theragenics收到每股2.20美元收购报价，股价大涨

路透8月5日 - 医疗设备公司THERAGENICS CORP 达成协议，同意被Juniper Investment关联公司收购，作价1.3805亿美元。收购价合每股2.20美元，较Theragenics周五收盘价溢价9%。

根据该协议，在9月6日之前，Theragenics都可以考虑第三方的竞争性收购报价。

盘初该公司股价飙升近8%，报2.18美元。(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
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