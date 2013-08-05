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市场报道 | 2013年 8月 5日 星期一 21:42 BJT

美国股市：小幅低开，投资者在近期涨势之后暂时歇手

路透8月5日 - 美国股市周一小幅低开，在近期股市上扬推动主要股指屡次刷新纪录高位之后，投资者在寻找新的买入理由。

道琼工业指数 盘初下跌32.60点或0.21%至15,625.76点。标准普尔500指数 下跌3.30点或0.19%报1,706.37。 Nasdaq指数 走跌6.28点或0.17%至3,683.31。(完)
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