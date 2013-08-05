表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.040%，投标倍数为4.73

路透华盛顿8月5日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.040 中值 0.035 低值 0.020 投资 0.041 价格 99.989889 高值得标比率 93.60% 投标倍数 4.73 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,372,400 总投标 141,825,492,400 竞争性投标得标 29,334,355,000 非竞争性投标得标 466,017,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/08/08 到期日 2013/11/07 CUSIP码 912796BK4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)