表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.075%，投标倍数为5.13

路透华盛顿8月5日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.075 中值 0.065 低值 0.050 投资 0.076 价格 99.962083 高值得标比率 44.89% 投标倍数 5.13 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,746,100 总投标 128,177,651,100 竞争性投标得标 24,057,570,000 非竞争性投标得标 467,176,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/08/08 到期日 2014/02/06 CUSIP码 912796AR0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)