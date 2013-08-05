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市场报道 | 2013年 8月 6日 星期二 04:40 BJT

美股盘后：Jamba公布业绩后股价暴涨12.1%

路透纽约8月5日 - Jamba Inc 周一在美股盘后交易中暴涨12.1%，此前该公司公布了业绩。(完)
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