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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 06:40 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月5日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           74.48     -1.24     -1.64   1967880
 搜狐                           63.06     +0.42     +0.67   1154746
 网易                           63.65     -0.19     -0.30    332907
 百度                          133.89     -5.81     -4.16   5523468
 亚信科技                       11.60     -0.02     -0.17     84714
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   16.82     +0.02     +0.12   1179316
 联电                            2.16     +0.00     +0.00    354645
 日月光                          4.10     -0.03     -0.73    139869
 硅品精密                        5.50     -0.03     -0.54    502507
 和信超媒体                      1.09     +0.02     +1.87     23658
 友达                            3.72     +0.01     +0.27    108832
 中华电信                       31.85     -0.08     -0.25     39076
 台湾国际航电                   39.68     -0.14     -0.35    894400
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       53.40     -0.37     -0.69     75589
 中国联通                       14.55     -0.14     -0.95     94442
 中国电信                       50.92     -0.10     -0.20     14730
 中芯国际                        4.03     +0.32     +8.63    266992
 电讯盈科                        4.55     +0.00     +0.00      5009
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