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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 06:24 BJT

更新版-纽约汇市：美元兑日圆下滑，因对美联储政策前景不确定

今日      上日      当日    今年以来   2012年
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 欧元/美元                     1.3257    1.3281     -0.18     +0.48    1.3194
 美元/日圆                      98.30     98.93     -0.64    +13.33     86.74
 欧元/日圆                     130.31    131.40     -0.83    +13.86    114.45
 美元/瑞郎                     0.9271    0.9291     -0.22     +1.27    0.9155
 英镑/美元                     1.5357    1.5287     +0.46     -5.50    1.6251
 美元/加元                     1.0358    1.0385     -0.26     +4.40    0.9921
 澳元/美元                     0.8929    0.8897     +0.36    -14.09    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2293    1.2338     -0.36     +1.81    1.2075
 欧元/英镑                     0.8633    0.8678     -0.52     +6.40    0.8114
 新西兰元/美                   0.7819    0.7831     -0.15     -5.60    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.9223    5.9365     -0.24     +6.46    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.8510    7.8730     -0.28     +6.96    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.5800    6.5990     -0.29     +1.25    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.7310    8.7708     -0.45     +1.79    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
      
      
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   (编译 利棣儿；审校　李军)
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