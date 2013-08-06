表格: 新西兰第二季经季节调整后的失业率升至6.4%，预估为6.3%

路透惠灵顿8月7日 - 新西兰统计局周三公布，第二季经季节调整后的失业率升至6.4%. 路透调查受访分析师对数据的预估中值为:失业率为6.3%,就业人数增加0.4%,劳动参与率为67.9%. 具体数据如下(括号中数据为初值): (经季节调整) 第二季 前一季 上年同期 失业率(%) 6.4 6.2 6.8 失业人口 153,000 148,000 161,000 就业人口(百万) 2.24 2.23 2.23 参与率(%) 68.0 67.9 (67.8) 68.4 ---------------------------------------------------------- (较前季变化%) 第二季 前一季 上年同期 就业成长 +0.4 +1.7 0.0 兼职就业 +1.5 +1.6 -3.2 全职就业 +0.1 +1.7 +0.9 工时 -0.2 +3.0 +0.5 (完) 浏览新西兰数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]