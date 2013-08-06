表格: 新西兰第二季经季节调整后的失业率升至6.4%，预估为6.3%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透惠灵顿8月7日 - 新西兰统计局周三公布，第二季经季节调整后的失业率升至6.4%. 路透调查受访分析师对数据的预估中值为:失业率为6.3%,就业人数增加0.4%,劳动参与率为67.9%. 具体数据如下(括号中数据为初值): (经季节调整) 第二季 前一季 上年同期 失业率(%) 6.4 6.2 6.8 失业人口 153,000 148,000 161,000 就业人口(百万) 2.24 2.23 2.23 参与率(%) 68.0 67.9 (67.8) 68.4 ---------------------------------------------------------- (较前季变化%) 第二季 前一季 上年同期 就业成长 +0.4 +1.7 0.0 兼职就业 +1.5 +1.6 -3.2 全职就业 +0.1 +1.7 +0.9 工时 -0.2 +3.0 +0.5 (完) 浏览新西兰数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
(编译 戴素萍 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。