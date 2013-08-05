南非汇市：兰特兑美元下跌，公债收益率下滑

路透约翰内斯堡8月6日 - 南非兰特兑美元周一收低，美国数据向好，巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)或很快缩减刺激举措的预期，这对兰特构成了压力。

兰特兑美元 尾盘触及盘中低点报9.8730，周五纽约收盘报9.8305。

美元兑欧元扩大涨势，此前美国供应管理协会(ISM)公布，7月非制造业加速增长，因新订单大增。

但美元兑兰特在9.87上方受限。

4Cast Limited新兴市场分析师Anisha Arora称，“欧元兑美元周一测试了1.330，突破此水准将是对兰特有利的信号。美元指数难以在82.00上方立足，将会限制美元兑兰特的涨势。”

2026年到期的南非公债收益率(殖利率) 下跌9个基点至8.075%。(完)

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